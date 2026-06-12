Trump: İran’ın sızdırdığı şartların kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilgisi yok

ABD Başkanı Trump, "İran’ın sahte haber kaynaklarına sızdırdığı şartların, yazılı olarak kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilgisi yok." açıklamasında bulundu.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İran’ın sahte haber kaynaklarına sızdırdığı şartların, yazılı olarak kararlaştırılan şartlarla HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR.
Anlaşma sağlandığına dair zayıf ve acınası açıklamaları da dahil olmak üzere söyledikleri hiçbir şekilde gerçekle örtüşmemektedir. İş yapmak için son derece onursuz insanlar. Onlarla iyi niyetle iş yapmak diye bir şey yoktur.
Ayrıca, dün gece Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan Hint gemilerine yönelik tamamen geri püskürtülen drone saldırısı kabul edilemez. Kendilerini toparlasalar iyi olur, hem de çabuk."