Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika - Güney Afrika maçıyla başladı. Meksika ile Güney Afrika arasında oynana FIFA 2026 Dünya Kupası açılış maçında 3 kırmızı kart çıktı. İşte Dünya Kupası maç sonuçları.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, 11 Haziran Perşembe günü, Mexico City Stadı'nda çalan ilk düdükle başladı. Dev şampiyona, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.
11 Haziran Dünya Kupası maç sonuçları
2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı.
İlk yarıyı Julian Quinones'in attığı golle 1-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda golcü oyuncusu Raul Jimenez'le skoru 2-0 yaptı.
Güney Afrika'da ise dakika 49 Sithole ve 84'de Zwane kırmızı kart gördü.
Meksika ile Güney Afrika arasında oynana FIFA 2026 Dünya Kupası açılış maçında 3 kırmızı kart çıktı.
Güney Afrika'da 49. dakikada Sphephelo Sithole ve 84. dakikada Themba Zwane kırmızı kart gördü.
Meksika'da ise 90+2. dakikada Cesar Montes kırmızı kart gördü. Meksika'nın Kolombiya asıllı forveti Julian Quinones, kariyerinde çıktığı ilk Dünya Kupası maçında gol sevinci yaşadı.
Böylece hem kendisinin hem 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü atan Quinones, çıktığı ilk Dünya Kupası maçında attığı golle takımının galibiyetinde pay sahibi oldu. Bir şutu direkten dönen Quinones, geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah'ta 33 golle noktaladı.
Öte yandan Meksikalı futbolcu, maçın en iyi oyuncusu seçildi. Ülkesinin takımında teknik direktörlük yapan Meksikalı teknik adam Javier Aguirre ile Güney Afrika'yı çalıştıran Belçikalı Hugo Bross 40 yıl sonra Mexico City Stadı'nda yeniden rakip oldu. 2026 Dünya Kupası'nın en genç oyuncusu Gilberto Mora, kariyerinin ilk Dünya Kupası heyecanını yaşadı. 66. dakikada Fidalgo'nun yerine oyuna giren 17 yaşındaki oyuncu, böylelikle Dünya Kupası'nda maç oynayan en genç oyunculardan biri olarak tarihe geçti.
ABD - Paraguay, Katar - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda ABD ile Paraguay, turnuvadaki ilk maçlarında 13 Haziran Cumartesi günü Los Angeles Stadı'nda TSİ 04.00'te karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda ise Katar ile İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Dünya Kupası maç takvimi
Son 32 (Round of 32): 28 Haziran -3 Temmuz 2026
Son 16: 4-7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 -11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14-15 Temmuz 2026
3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)
2026 FIFA Dünya Kupası grupları:
A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya
B Grubu: Kanada, Bosna-Hersek, Katar, İsviçre
C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya
D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, TÜRKİYE
E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus
G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
I Grubu: Fransa, Senegal, Irak, Norveç
J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
K Grubu: Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya
L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama.