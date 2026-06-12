Böylece hem kendisinin hem 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü atan Quinones, çıktığı ilk Dünya Kupası maçında attığı golle takımının galibiyetinde pay sahibi oldu. Bir şutu direkten dönen Quinones, geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah'ta 33 golle noktaladı.

Öte yandan Meksikalı futbolcu, maçın en iyi oyuncusu seçildi. Ülkesinin takımında teknik direktörlük yapan Meksikalı teknik adam Javier Aguirre ile Güney Afrika'yı çalıştıran Belçikalı Hugo Bross 40 yıl sonra Mexico City Stadı'nda yeniden rakip oldu. 2026 Dünya Kupası'nın en genç oyuncusu Gilberto Mora, kariyerinin ilk Dünya Kupası heyecanını yaşadı. 66. dakikada Fidalgo'nun yerine oyuna giren 17 yaşındaki oyuncu, böylelikle Dünya Kupası'nda maç oynayan en genç oyunculardan biri olarak tarihe geçti.