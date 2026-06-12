Memur ve emekli maaş zammı için yeni oran geldi: Merkez Bankası zam beklentisini açıkladı! Tabloya bak maaşını öğren

Memur ve emekli maaşlarını belirleyecek Temmuz zammında geri sayım sürüyor. TÜİK verilerine göre Ocak–Mayıs döneminde enflasyon yüzde 16.61’e ulaştı. Gözler şimdi Haziran verisine çevrildi. Merkez Bankası beklentilerine göre Haziran enflasyonunun yüzde 1.36 gelmesi halinde 6 aylık toplam artış yüzde 18.19 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da netleşmiş olacak. En düşük emekli maaşının ise 23.638 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Ancak taban aylık için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

1 /9 Milyonlarca memur ve emekli için Temmuz zammında kritik süreç devam ediyor. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık verilere göre enflasyon yüzde 16.61’e ulaştı. Böylece zam oranının büyük bölümü netleşti. Merkez Bankası anketine göre Haziran enflasyonu yüzde 1.36 seviyesinde gelirse, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 18.19 olacak. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da kesinleşmiş olacak.

2 /9 Memur ve emekli maaşlarını belirleyecek Temmuz zammında geri sayım sürüyor. TÜİK verilerine göre Ocak–Mayıs döneminde enflasyon yüzde 16.61’e ulaştı. Gözler şimdi Haziran verisine çevrildi. Merkez Bankası beklentilerine göre Haziran enflasyonunun yüzde 1.36 gelmesi halinde 6 aylık toplam artış yüzde 18.19 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da netleşmiş olacak. En düşük emekli maaşının ise 23.638 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Ancak taban aylık için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

3 /9 TEMMUZ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI Milyonlarca memur ve emekli, 2026 Temmuz ayında yapılacak maaş artışına odaklandı. SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam oranı için kritik süreçte artık son veriler bekleniyor. Beş aylık enflasyonun netleşmesiyle birlikte zam tablosu büyük ölçüde şekillendi. Kesin oran ise Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

4 /9 5 AYLIK ENFLASYON ZAM TABLOSUNU ŞEKİLLENDİRDİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2026 yılının ilk beş ayında enflasyon sırasıyla: Ocak: %4.84 Şubat: %2.96 Mart: %1.94 Nisan: %4.18 Mayıs: %1.71 Bu verilerle birlikte Ocak–Mayıs dönemi toplam enflasyon %16.61 olarak hesaplandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden bu oranlık artış oluşmuş oldu.

5 /9 GÖZLER HAZİRAN ENFLASYONUNA ÇEVRİLDİ Zam oranını belirleyecek son veri Haziran ayı enflasyonu olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekonomistler Haziran enflasyonunu yaklaşık %1.36 seviyesinde bekliyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2026 yılının ilk altı aylık enflasyonu %18.19 seviyesine ulaşacak.

6 /9 EMEKLİ ZAMMINDA SON SENARYO: %18.19 Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %18.19 olacak Taban emekli aylığı ise yaklaşık 23.638 TL seviyesine yükselecek Böylece kök aylıklar ve ek ödemeler yeni oran üzerinden yeniden hesaplanacak.

7 /9 TABAN AYLIK İÇİN YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme de gündemde. Mevcut 20 bin TL seviyesindeki taban aylığın, 6 aylık enflasyon oranına göre artırılması durumunda yeni rakam yaklaşık 23.638 TL olacak. Ancak bu artış için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

8 /9 KÖK AYLIK VE EK ÖDEMELER YENİDEN HESAPLANACAK Temmuz zammı yalnızca kök aylıkları değil, ek ödemeleri de değiştirecek. Emeklilerin maaşlarına eklenen %4–%5 oranındaki ek ödeme, yeni kök aylık üzerinden yeniden hesaplanacak. Bu nedenle toplam gelirde artış yalnızca zam oranıyla sınırlı kalmayacak.