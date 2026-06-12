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Açık öğretim sınavı giriş belgesi açıklandı mı? MEB AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Açık öğretim sınavı giriş belgesi açıklandı mı? MEB AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

16:1712/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Açık Öğretim Lisesi’nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler 3. dönem sınavına girmeye hazırlanıyor. MEB, AÖL sınav giriş belgesinin ne zaman erişime açılacağını duyurdu. MEB duyurusuna göre AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri 13 Temmuz 2026 itibarıyla erişime açılacak. Peki MEB Açık öğretim 3. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi’nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre AÖL sınav giriş belgeleri, 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren öğrenci girişi ekranı üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Adaylar, 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yaparak belgelerini temin edebilecek.

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavlarının 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

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