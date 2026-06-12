Açık öğretim sınavı giriş belgesi açıklandı mı? MEB AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi’nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre AÖL sınav giriş belgeleri, 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren öğrenci girişi ekranı üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.