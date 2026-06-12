LGS'YE GİRERKEN NELER YASAK 2026 | LGS sınavında kalem, silgi, kalemtıraş ve su verilecek mi? LGS'ye girerken alınması gerekenler ve yasak listesi

LGS'ye girerken nelerin yasak olduğu, adaylar tarafından takip ediliyor. LGS'ye girerken alınması gerekenler listesi 2026, sınav günü yaklaşırken adaylar tarafından merak ediliyor. Bu süreçte sınavın adil, güvenli ve düzenli şekilde yürütülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen kurallar büyük önem taşır. Peki LGS sınavında kalem, silgi, kalemtıraş ve su verilecek mi? LGS'ye girerken kalemlik, uçlu kalem, çanta, para, takı yasak mı? İşte sınav için gerekenler...

1 /7 Liselere Geçiş Sistemi sınavı bu pazar 13 Haziran tarihinde uygulanacak. Sınava girecek binlerce aday bu soruların cevabını arıyor. Peki, LGS'de yanımıza ne almamız gerekir? LGS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi, neler yasak?

2 /7 LGS'DE KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU? MEB tarafından yayımlanan Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2025'te yer alan bilgilere göre sınava girecek öğrencilerin yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi getirmeleri gerekiyor.



3 /7 Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) olması gerekmektedir. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

4 /7 LGS'DE NELER YASAK? Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır.

5 /7 Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

6 /7 LGS SU ŞİŞESİ GETİRMEK YASAK MI?

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.