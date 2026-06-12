Sosyal medyaya giriş kimlikle mi olacak? Sosyal medyada kimlik zorunluluğu ne zaman? Instagram, TikTok, Twitter (X) ve Youtube için kritik karar

KİMLİK BİLGİLERİ PLATFORMLARLA PAYLAŞILACAK MI?

Kimlik bilgileri BTK'nın bünyesinde saklanacak ve platformlarla paylaşılmayacak. Doğrulama yapmayan sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik kademeli ve ağır yaptırımlar uygulanması gündemde.

Bakan Akın Gürlek'in öncülüğü ile hayata geçirilmesi planlana bu düzenlemenin gelmesi için 9 aylık bir süre öngörülüyor. Bu sürecin ilk 3 ayında yönetmelik ve altyapı hazırlanacak, ikinci 3 ayda platformlar sistemlerini kuracak ve son 3 ayda da platformlardaki mevcut kullanıcılar yeni sisteme entegre edilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni düzenlemeyle birlikte suç faillerinin tespitinin kolaylaşacağını ve gerçek kullanıcılara daha güvenli bir dijital ortamın oluşturulacağının altını çizdi.