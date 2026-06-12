Sosyal medyaya giriş kimlikle mi olacak? Sosyal medyada kimlik zorunluluğu ne zaman? Instagram, TikTok, Twitter (X) ve Youtube için kritik karar

Sosyal medya platformlarında güvenlik ve yaş doğrulamasına yönelik yeni düzenlemeler gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in daha önce duyurduğu kimlik doğrulama ve yaş kısıtlaması uygulamasına ilişkin yeni detaylar netleşmeye başladı. Düzenlemenin, özellikle çocuk ve genç kullanıcıların dijital ortamda korunmasını amaçladığı belirtiliyor.
Sosyal medya kullanımına yönelik planlanan yeni sistemle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Kimlik doğrulama zorunluluğu ve yaş sınırlaması içeren düzenleme kapsamında, platformlara giriş süreçlerinin yeniden şekillendirilmesi beklenirken, uygulamanın teknik ayrıntıları merak konusu oldu.
SOSYAL MEDYADA KİŞİYE ÖZEL ANAHTARLAR KULLANILACAK
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili İletişim Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile yapılan görüşmeler tamamlandı ve bu doğrultuda bir taslak hazırlandı. Yapılan yeni düzenleme ile 5651 sayılı İnternet Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.
Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan Instagram, TikTok, X ve Youtube gibi sosyal medya platformlarına yeni düzenlemeyle birlikte kimlik doğrulama zorunluluğu getirilecek. Bu düzenlemenin sosyal medya platformlarında oluşturulan sahte ve bot hesapların önüne geçerek sosyal medya platformlarında daha güvenli bir ortam oluşturulması hedefleniyor.
Yapılan yeni düzenleme ile kullanıcılar, hesaplarına giriş yaparken sosyal medya platformu üzerinden doğruca e-Devlet'e yönlendirilecek , e-Devlet platformunda kişiye özel bir anahtar üretilecek ancak kişinin kimlik bilgileri sosyal medya platformu ile paylaşılmayacak.
KİMLİK BİLGİLERİ PLATFORMLARLA PAYLAŞILACAK MI?
Kimlik bilgileri BTK'nın bünyesinde saklanacak ve platformlarla paylaşılmayacak. Doğrulama yapmayan sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik kademeli ve ağır yaptırımlar uygulanması gündemde.
Bakan Akın Gürlek'in öncülüğü ile hayata geçirilmesi planlana bu düzenlemenin gelmesi için 9 aylık bir süre öngörülüyor. Bu sürecin ilk 3 ayında yönetmelik ve altyapı hazırlanacak, ikinci 3 ayda platformlar sistemlerini kuracak ve son 3 ayda da platformlardaki mevcut kullanıcılar yeni sisteme entegre edilecek.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni düzenlemeyle birlikte suç faillerinin tespitinin kolaylaşacağını ve gerçek kullanıcılara daha güvenli bir dijital ortamın oluşturulacağının altını çizdi.