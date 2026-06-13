Gaziantep Nurdağı'nda 4.6 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Gaziantep'te meydana gelen deprem korkuttu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
"Olumsuz bir durum yok"
AFAD'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08’de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine de yer verildi.