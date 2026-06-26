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Motosikletlerin çarpıştığı kazada dört yaralı

Motosikletlerin çarpıştığı kazada dört yaralı

00:2626/06/2026, Cuma
AA
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Kazada yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Gaziantep'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Fırat Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 42 AJM 454 plakalı motosiklet ile 27 BDJ 076 plakalı motosiklet, Fırat Mahallesi'nde çarpıştı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Servet Ö. (14), Cuma D.T. (14), Kadir B. ve Sabri K, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



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