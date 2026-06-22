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Gaziantep Havalimanı'nda iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı

Gaziantep Havalimanı'nda iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı

21:0922/06/2026, Pazartesi
AA
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İnişin ardından uçağın lastiği patladı, yolcular tahliye edildi.
İnişin ardından uçağın lastiği patladı, yolcular tahliye edildi.

Stuttgart’tan Gaziantep’e gelen yolcu uçağı inişin ardından lastik patlaması yaşarken, ön iniş takımında da hasar oluştu. Uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Almanya'nın Stuttgart şehrinden Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı, uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Uçağın inişin ardından lastiği patladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, SunExpress hava yolu şirketine ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart–Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı ve ön iniş takımında hasar meydana geldiği belirtildi.

186 yolcu ve altı mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi

Açıklamada, "Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.



#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Gaziantep Havalimanı
#Gaziantep seferi
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