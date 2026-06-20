Sınav yolunda feci kaza: Tırla çarpışan öğrenci yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yetişmek için yola çıkan iki gencin bulunduğu otomobil kavşakta tırla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü Fatih İnal hastanede hayatını kaybederken, akrabası Ahmet İnal'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı kırsal Soylu Mahallesi yakınlarındaki bir kavşakta, Fatih İnal idaresindeki otomobil ile Ahmet A. yönetimindeki tır çarpıştı.
Otomobilde bulunan ve akraba olan 19 yaşındaki Fatih İnal ile Ahmet İnal'ın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna yetişmek üzere Nizip ilçesine gitmekte oldukları öğrenildi.
Çarpışmanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan iki genci ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan otomobil sürücüsü Fatih İnal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti ve cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.
Kazadan yaralı kurtulan Ahmet İnal'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirilirken, kazanın meydana geldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olayın ardından tır sürücüsü güvenlik güçlerince gözaltına alınırken, kaza öncesinde ana yolda geri manevra yaparak kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen bir minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.