Yeni torba yasa müjdeleri sıralandı! Emekli ikramiyelerinde artış, gençlere istihdam, ucuz ev ve bedelli askerlik

BEDELLİ ASKERLİK

Bu düzenlemeyle ödemelerin uzun vadeye yayılması ve taksitlerin vatandaşın ödeme gücüne göre belirlenmesi planlanıyor. Ayrıca depremzedelerin barınma sürecinin kalıcı şekilde çözülmesi amaçlanıyor. Edinilen bilgilere göre, bedelli askerlikten yararlanma ve ödeme şartlarına ilişkin bazı düzenlemelerin de bu pakette olması bekleniyor. Bedelli askerlik yılbaşında 333 bin liraya çıkmıştı. Vergi düzenlemeleri ve bedelli askerlikle ilgili ödemelerin de vatandaşın lehine iyileştirilmesi için değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığının verimsiz vergi istisna ve muafiyetlerini kaldırma politikası çerçevesinde bazı kurumlara tabii vergi mükellefliklerinin kaldırılması da öngörülüyor.