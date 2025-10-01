Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

15:451/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Sakarya'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İ.Y, M.G. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan 4 farklı operasyonda yakalanan 14 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi.




#Göçmen Kaçakçılığı
#operasyon
#Sakarya
#Sınır Dışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman, şartları nedir, faiz oranı ve vade sayısı kaç, hangi bankalar verecek?