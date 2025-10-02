Yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı

Yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuşadası ilçesi açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.
#Yunanistan
#göçmen
#Aydın