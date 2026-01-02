Tam bitti derken İstanbul’a kar geri geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi, bu kez çok daha etkili olacak

Bu kez daha kuvvetli olacak





Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da hafta sonu sıcaklıkların geçici olarak yükseleceğini ancak bunun aldatıcı olduğunu söyleyerek kısa süreli ılıman havanın ardından karın bu kez daha kuvvetli şekilde geri dönebileceğine dikkat çekti.