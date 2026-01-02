Tam bitti derken İstanbul’a kar geri geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi, bu kez çok daha etkili olacak

Yeni soğuk hava dalgası kapıda... İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu sıcaklıklar yükselse bile 12–13 Ocak’tan itibaren Marmara Bölgesi’nden başlayarak kar yağışının yeniden etkili olacağını açıkladı. Şen, İstanbul için “daha güçlü kar” uyarısında bulundu.
İstanbul’da kar yağışı etkisini kaybediyor gibi görünse de kış henüz bitmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre İstanbul ve Marmara Bölgesi için yeniden kar yağışı uyarısı yapıldı.
Bu kez daha kuvvetli olacak
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da hafta sonu sıcaklıkların geçici olarak yükseleceğini ancak bunun aldatıcı olduğunu söyleyerek kısa süreli ılıman havanın ardından karın bu kez daha kuvvetli şekilde geri dönebileceğine dikkat çekti.
İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
Şen, 12–13 Ocak’tan itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde kar yağışının yeniden etkili olacağını, kent genelinde bu kez yağışın daha kuvvetli hissedilebileceğini ifade etti.
Yeni soğuk hava dalgası geliyor!
Şen’in değerlendirmelerine göre, mevcut kar yağışı bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu Yakası’nı terk edecek, yarın ise yurt genelinde büyük ölçüde sona erecek. Ancak önümüzdeki birkaç günlük yağışsız sürecin ardından Marmara üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye’ye giriş yapacak.
Sıcaklıklar kısa sürecek!
Hafta sonu İstanbul’da hava sıcaklıklarının 14–15 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Marmara genelinde sıcaklıkların 8–9 derece artacağı tahmin edilirken, bu geçici ısınmanın ardından yeniden kar yağışı ihtimali gündeme gelecek.
Öte yandan yurdun iç ve doğu kesimlerinde sert kış şartları etkisini sürdürüyor.
İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da buzlanma, don ve kuru ayaz riski artarken, Karadeniz kıyıları ile Ordu, Erzurum, Kars ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.