Jandarmadan düzensiz göç operasyonu: 32 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik 17 ilçede 60 ekip ve 170 personel ile ‘Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 3 bin 142 şahsın sorgusu yapılırken, hapis cezasına yönelik aranması olan 5 kişi, ifadeye yönelik aranması olan 7 kişi yakalandı.