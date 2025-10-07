Yeni Şafak
Fethiye’de 43’ü çocuk 65 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Sahil Güvenlik Botu ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 22 düzensiz göçmen (beraberinde 43 çocuk) ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan 43’ü çocuk toplam 65 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi Boncuklu Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 22 düzensiz göçmen (beraberinde 43 çocuk) ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

