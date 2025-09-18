Çanakkale’de 23 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ’TCSG-84’ ve Sahil Güvenlik Botu ’KB-103’ tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 3’ü çocuk olmak üzere toplam 23 kaçak göçmen kurtarıldı.