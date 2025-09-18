Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale’de 23 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’de 23 kaçak göçmen kurtarıldı

07:4018/09/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 3’ü çocuk olmak üzere toplam 23 kaçak göçmen kurtarıldı.
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 3’ü çocuk olmak üzere toplam 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 3’ü çocuk olmak üzere 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ’TCSG-84’ ve Sahil Güvenlik Botu ’KB-103’ tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 3’ü çocuk olmak üzere toplam 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.



#Çanakkale
#Ayvacık
#Yunanistan
#TCSG-84
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Buzağı desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Buzağı yardımı 1. dönem ödeme tarihleri 2025