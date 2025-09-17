Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Çekicinin gizli bölmesinde 2 kaçak göçmen yakalandı

Çekicinin gizli bölmesinde 2 kaçak göçmen yakalandı

10:4117/09/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Çekicide yapılan aramada; aracın alt kısmındaki gizli bölmede M.H.M. (21) ve S.A.A. (21) isimli yabancı uyruklu kaçak göçmenler yakalandı.
Çekicide yapılan aramada; aracın alt kısmındaki gizli bölmede M.H.M. (21) ve S.A.A. (21) isimli yabancı uyruklu kaçak göçmenler yakalandı.

Kayseri-Malatya yolu uygulama noktasında durdurulan çekicinin alt kısmındaki gizli bölmede yabancı uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya yolunda uygulama noktasında bir çekiciyi durdurdu. Çekicide yapılan aramada; aracın alt kısmındaki gizli bölmede M.H.M. (21) ve S.A.A. (21) isimli yabancı uyruklu kaçak göçmenler yakalandı.

Araçta bulunan M.T. ile (36) Ö.T. (40), 'Göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan gözaltına alındı. 2 göçmen de polis merkezine götürüldü.



#Kayseri
#Malatya
#Çekici
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye Ocak zamlı 4 formül tek tek açıklandı: 16.881 TL maaş alan SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için tablo değişiyor