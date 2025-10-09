Edirne'de göçmen kaçakçılarına darbe: 9 ayda 573 kaçakçı yakalandı

Edirne'de yılın ilk 9 ayında, düzensiz göçün önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 573 göçmen kaçakçısı yakalandı. Vali Yunus Sezer, "Sınır hattında, ilçelerimizde ve yaklaşma mesafelerinde yapılan denetimlerle, yürütülen takipli çalışmalarla beraber ilimiz büyük oranda göçmen rotası olmaktan çıkmış durumda" açıklamasında bulundu.
Vali Yunus Sezer, Valilikte, gazetecilere yaptığı açıklamada düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında sınır hattında ve kent genelinde sıkı tedbirler alındığını söyledi.
Edirne'de yasa dışı geçişlere izin verilmediğini dile getiren Sezer, kentte düzensiz göç hareketliliğinin yüzde 90 azaldığını vurguladı.
Sezer, göçmen kaçakçılarının yakalanmasına yönelik önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çekti.