Ağrı'da göçmen kaçakçılığı: Üç şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.





Bu kapsamda kentte düzensiz göçmen sevki yapacağı belirlenen şüpheli iki araçtan biri Ağrı-Tutak kara yolu üzerinde kovalama sonucu durduruldu, araçtaki bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile 5 düzensiz göçmen yakalandı.





İkinci araç ise Erzurum'un Köprüköy ilçesinde durdurularak 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. Bir araca el koyan ekipler, 5 düzensiz göçmeni İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim etti.











