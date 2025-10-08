Yeni Şafak
Kamyonetteki gizli bölmede 11 kaçak göçmen yakalandı: 2 tutuklama

08:588/10/2025, Çarşamba
DHA
Diyarbakır'da polis ekiplerinin durdurduğu kamyonette fan ve klima düzeneğiyle kamufle edilmiş özel bölmede Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim’de şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, fan ve klima sistemiyle kamufle edilmiş gizli bir bölme tespit edildi.

Bölmede Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Araca el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

