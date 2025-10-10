Yeni Şafak
İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

07:2510/10/2025, Cuma
AA
Ekipler, lastik bottaki 2'si çocuk 26 düzensiz göçmeni kurtardı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 2'si çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



