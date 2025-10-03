Yeni Şafak
İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik botta 1'i çocuk 17 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


