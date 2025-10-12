Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Datça'da yelkenli teknede 42 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Datça'da yelkenli teknede 42 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

13:0712/10/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Beşi çocuk 42 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Beşi çocuk 42 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede 5’i çocuk 42 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 37 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

#Muğla
#Datça
#Sahil Güvenlik Botu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eski ehliyetleri yenileme süresi ne zaman bitiyor? 2016 öncesinde alınan sürücü belgeleri artık geçerliliğini yitirecek