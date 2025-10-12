Datça'da yelkenli teknede 42 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 37 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.