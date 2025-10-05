Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

12:115/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
17 düzensiz göçmen yakalandı.
17 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Gemici ve Kavakayazma köylerinde denetim gerçekleştirdi.


Denetimlerde yasal olmayan yollarla yurda giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



#düzensiz göçmen
#EDİRNE
#jandarma
#Uzunköprü
#yakalama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİNİN YENİ ZAM ORANI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KUR'luya zamlı tablo oluştu: En düşük 16.881, 17.500, 19.000 TL alanlar...