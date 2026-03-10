Trabzonspor'un acı kaybı: Orhan Kaynak vefat etti

Trabzonspor Kulübü'nün acı günü. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke'nin yardımcılığını yapan antrenör Orhan Kaynak, 56 yaşında vefat etti.

Tesislerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Kaynak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Orhan Kaynak’ın vefatı, hem Trabzonspor camiasında hem de Türk futbolunda derin bir üzüntüye neden oldu. Bordo-mavili kulüpten Kaynak için taziye mesajı yayımlandı.

Trabzonspor'un paylaşımı;

"Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Trabzonspor’umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

ORHAN KAYNAK KİMDİR?

1 Mart 1970’te Adana’da dünyaya gelen Kaynak, futbolculuk kariyerinde Türkiye’nin önemli kulüplerinde forma giydi. Kariyeri boyunca Trabzonspor, Beşiktaş ve Kocaelispor gibi takımlarda oynayan deneyimli isim, özellikle Trabzonspor’daki performansıyla hatırlanıyordu.

Bordo-mavili formayı 1993-1995 yılları arasında iki sezon giyen Kaynak, kulüp tarihine geçen önemli anlardan birinde başrol oynamıştı. 1 Kasım 1994’te UEFA Kupası’nda deplasmanda oynanan ve İngiliz temsilcisi Aston Villa ile yapılan karşılaşmada attığı son dakika golü, Trabzonspor’un güçlü rakibini eleyerek Avrupa’da tarihi bir başarı elde etmesini sağlamıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik ekiplere katılan Kaynak, antrenörlük kariyerinde de Türk futboluna katkı vermeye devam etti. Fatih Tekke’nin 11 Mart 2025’te Trabzonspor’da göreve başlamasının ardından teknik heyete yardımcı antrenör olarak dahil olan Kaynak, kulüpte aktif görevini sürdürüyordu.



















