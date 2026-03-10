Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS) başvurularının başladığını açıkladı.

DUS ve STS başvurusu ne zaman yapılacak?

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 10-17 Mart 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

Adaylar başvurularını 10 Mart saat 10.00’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Bunun yanı sıra işlemler ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da yapılabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler 2026-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Başvuru Kılavuzunda bulunuyor. ÖSYM, başvuru yapacak adayların ilgili kılavuzları dikkatle incelemesi gerektiğini belirtti. Kılavuz ve başvuru bilgilerine ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

DUS ve STS Diş Hekimliği sınavı ne zaman yapılacak?