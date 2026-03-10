Yeni Şafak
APP PLAKA NORMAL PLAKA FARKI! 140.000 TL para cezası uygulanacak! APP Plaka nedir, nasıl anlaşılır?

09:2510/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Trafikte sıkça karşılaşılan APP plaka konusu yeniden gündeme geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaların ardından standart plaka ölçülerinin dışına çıkan APP plakalar için uygulanacak cezalar merak edilmeye başlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte bu plakayı kullanan araç sahiplerini bekleyen yaptırımlar ve 2026 yılı ceza tutarları araştırılıyor.

Trafik denetimlerinde sıkça gündeme gelen APP plaka kullanımı için yeni uyarılar yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından sürücüler, APP plakanın ne olduğu, nasıl anlaşılacağı ve standart plakalardan farklarının neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle 2026 yılı için uygulanacak APP plaka cezası en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi.

APP PLAKA NEDİR?

APP (Avrupa Press Plaka), standart plaka fontlarından farklı olarak daha kalın, büyük ve estetik görünen karakterlerin kullanıldığı, ancak Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygun olmayan "standart dışı" plakadır.

Görünüm olarak daha dikkat çekici olsa da Türkiye'de kullanımı kesinlikle yasaktır ve ağır yaptırımları bulunmaktadır.

APP PLAKA CEZASI 2026 NE KADAR, KAÇ TL?

APP plaka taktığı veya kullandığı tespit edilen kişilere 140.000 TL para cezası uygulanacak. APP plaka kullanan araçlar 30 gün boyunca trafikten men edilecek. Sürücüler ihlali tekrarlanması durumunda 280.000 TL para cezası ödeyecek ve ayrıca 5 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilecek.

