Kira beyannamesi ne zamana kadar verilecek? Hazır Beyan Sistemi sorgulama ekranı

Kira geliri elde eden mükellefler için beyanname dönemi başladı. Ev sahipleri, elde ettikleri kira gelirlerini 31 Mart’a kadar beyan etmek zorunda. Beyanname verilmesinin ardından oluşan verginin ilk taksiti de damga vergisi ile birlikte yine mart ayı sonuna kadar ödenecek. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Hazır Beyan Sistemi sayesinde kira gelirine ilişkin beyannameler önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunuluyor. Böylece ev sahipleri, hazirbeyan.gib.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yaparak kira gelirlerini hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde beyan edebiliyor. Peki konut ve işyeri kira gelirleri için hangi tutarlar beyan sınırına giriyor? İşte Hazır Beyan Sistemi üzerinden sorgulama ekranı ve kira beyannamesine ilişkin merak edilen detaylar.

1 /5 2025 yılı içerisinde sahip oldukları konut, iş yeri veya diğer mal ve hakları kiraya veren milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren süreçte, kira gelirlerinin belirli tutarları aşması halinde beyan edilmesi gerekiyor.

2 /5 Kira beyannamesi ne zamana kadar verilecek? Kira geliri elde eden mükellefler için 2025 takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesi verme süreci başladı. Beyannameler 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında verilebilecek.

3 /5 Konut ve işyeri için ne kadar kira beyannamesi verecek? Konuttan 2025'te yıllık 47 bin lira, iş yerinden 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, gelir vergisi ödeyecek. Yıllık konut kira geliri bu tutarı aşan mükelleflerin beyanname vermesi gerekmektedir. İstisna sadece mesken kira gelirleri için geçerli olup, birden fazla konuta ortak olunması halinde her ortak istisnadan hissesi oranında ayrı ayrı yararlanabilmektedir. Stopaja tabi işyeri kira gelirlerinde ise kira gelirinin brüt tutarının 2025 yılı için 330 bin TL’lik beyan sınırını aşması halinde beyanname verilmesi gerekmekte.

4 /5 Kira geliri beyannamesi nereden ve nasıl verilecek? Kira gelirine ilişkin beyannamesinin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu Hazır Beyan Sistemi üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde verilmesi mümkün. Hazır Beyan Sisteminde, kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılır.