ÖSYM, 2026 yılı KPSS sınav takvimini açıkladı. Buna göre, KPSS Lisans Genel Yetenek–Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvurular 1 Temmuz 2026’da başlayacak ve 13 Temmuz 2026’da sona erecek. KPSS önlisans sınavı için başvurular ise 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adaylar, lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeylerinde yapılacak 2026 KPSS sınavlarının tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin detayları ÖSYM’nin yayımladığı takvim üzerinden takip edebilecek. İşte sınava ilişkin detaylar.

ÖSYM sınav takvimini yayınladı. 2026 yılında uygulanacak olan ÖSYM sınavlarının tarihleri netleşti. KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS alan bilgisi sınavı da 12-13 Eylül'de yapılacak. Peki 2026 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte detaylar.

2 /5 2026 KPSS lisans sınavı ne zaman? KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS Lisans ve Alan bilgisi başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.

KPSS önlisans sınavı ne zaman? 2026 KPSS önlisans sınavı 4 Ekim’de yapılacak.

KPSS önlisans sınavı başvurusu ne zaman? 2026 KPSS önlisans sınavı başvurusu 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. KPSS önlisans geç başvuruları da 19-20 Ağustos tarihinde alınacak.

2026 KPSSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSSS önlisans 2026 sonuçları ise 30 Ekim’de açıklanacak.



4 /5 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.