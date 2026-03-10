Türkiye genelinde hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muğla’da yapılacak 6 bin 417 konut için Sıktı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada ismi çıkmayanlar ise başvuru ücreti olan 5 bin TL’nin ne zaman geri verileceğini merak ediyor. İşte 5000 TL'lik başvuru bedeli nasıl geri alınır? sorusunun cevabına ilişkin detaylar.