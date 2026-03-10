Muğla TOKİ sosyal konut kurasında adı çıkmayan vatandaşların yatırdığı başvuru ücreti iade ediliyor. TOKİ’nin uygulamasına göre, kurada hak sahibi olamayan başvuru sahiplerinin ödediği başvuru bedeli, kura çekilişinin tamamlanmasından sonra genellikle 5 iş günü içinde geri ödeniyor. İşte 5000 TL'lik başvuru bedeli nasıl geri alınır? sorusunun cevabına ilişkin detaylar.
Türkiye genelinde hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muğla’da yapılacak 6 bin 417 konut için Sıktı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada ismi çıkmayanlar ise başvuru ücreti olan 5 bin TL’nin ne zaman geri verileceğini merak ediyor. İşte 5000 TL'lik başvuru bedeli nasıl geri alınır? sorusunun cevabına ilişkin detaylar.
Muğla TOKİ kurası çıkmayanların başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? başvuru parası iade tarihi ve nasıl alınır?
“500 Bin Sosyal Konut Projesinde” kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.
E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor.
e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için;
1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın.
2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın.
3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan Gayrimenkul Projelerine başvuru yapan müşteriler, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamadığı durumlarda başvuru bedelini eğer emlak konut üzerinden yatırdıysa, emlak konut sayfası üzerinden iade alabilmektedir.
Kurada hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında banka şubeleri ve ATM’ler aracılığıyla geri alınabiliyor.