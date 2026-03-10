2026 Mazot ve Gübre Desteği Ne Kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada destek kalemleri de paylaşıldı. Buna göre ödemelerin büyük bölümü temel destek kapsamında gerçekleştiriliyor.

Toplam 12 milyar 311 milyon TL’yi aşan tarımsal destek ödemesinin önemli kısmı üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla çiftçilere veriliyor.

Temel destek ödemeleri için 9 milyar 583 milyon 90 bin TL, planlı üretim kapsamında yem bitkileri desteği için 2 milyar 607 milyon 719 bin TL, kırsal kalkınma yatırımları için ise 120 milyon 884 bin TL ödeme yapılacağı açıklandı.







