Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyan önemi mazot ve gübre desteği ödemeleri, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlı üreticilerin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl belirli periyotlarla hesaplara aktarılan destek tutarları için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 Mart ayı ödemesi nasıl sorgulanır? İşte detaylar.
Mazot desteği ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan tarihlere göre yapılacak. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan üreticiler, destek ödemelerinin hesabına ne zaman geçeceğini yakından takip ediyor. Ödeme takvimine ilişkin gelişmeler ise yakından izleniyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçilere yönelik sağladığı mazot ve gübre desteği için 2026 yılı ödeme takvimi henüz netleşmedi. Konuya dair güncel resmi bir liste paylaşılmamış olsa da, Bakanlığın son bilgilendirmesi ödemelerin 2026’nın ilk üç ayı içerisinde hesaplara yatırılacağı yönünde.
Ödeme günlerine dair detaylı takvimin ve kesin tarihlerin önümüzdeki haftalarda kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 12 milyar 311 milyon 693 bin 668 lira tarımsal destekleme ödemesinin 6 Mart 2026 Cuma akşamı çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Yumaklı, NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.
Üreticinin gücüne güç katıp, toprağın bereketini desteklerle yarınlara taşıdıklarını belirten Yumaklı, "12 milyar 311 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
2026 Mazot ve Gübre Desteği Ne Kadar?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada destek kalemleri de paylaşıldı. Buna göre ödemelerin büyük bölümü temel destek kapsamında gerçekleştiriliyor.
Toplam 12 milyar 311 milyon TL’yi aşan tarımsal destek ödemesinin önemli kısmı üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla çiftçilere veriliyor.
Temel destek ödemeleri için 9 milyar 583 milyon 90 bin TL, planlı üretim kapsamında yem bitkileri desteği için 2 milyar 607 milyon 719 bin TL, kırsal kalkınma yatırımları için ise 120 milyon 884 bin TL ödeme yapılacağı açıklandı.