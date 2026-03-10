Altında tarihi yükseliş beklentisi! Dünyanın dev kurumları ONS altın tahminlerini paylaştı

Orta Doğu’da tırmanan gerilim finans piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki gelişmelerin ardından yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarında dalgalanma yaşandı. Tarihi zirveleri test eden altın, yeni haftada düşüş eğilimi gösterirken küresel bankalar ons altın için yıl sonu tahminlerini açıklamaya başladı.
Küresel piyasalarda gözler yeniden altına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında artan jeopolitik riskler altın fiyatlarını hareketlendirirken, son günlerde görülen geri çekilme yatırımcıların dikkatini çekti. Uluslararası yatırım bankaları ise ons altın için yıl sonu fiyat tahminlerini güncellemeye başladı.
ABD ile İran arasındaki gerilimin küresel piyasalarda yarattığı belirsizlik yatırımcıların odağını yeniden emtia piyasalarına çevirdi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekerken, altın tarafında da dalgalı bir seyir izleniyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve faiz beklentilerinin etkisiyle altın fiyatlarında gün içinde sınırlı geri çekilme görüldü.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Piyasalarda gram altın gün içinde 7.224 lira seviyelerinde işlem gördü. Alış fiyatı 7.224,88 lira, satış fiyatı ise 7.225,78 lira civarında gerçekleşti.
Uzmanlar kısa vadede dalgalanmaların sürebileceğini belirtirken, küresel yatırım bankalarının büyük bölümü altın için uzun vadede yükseliş beklentisini koruyor.
ONS ALTIN TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ
CBS News tarafından aktarılan verilere göre ons altın son bir yılda tarihi bir yükseliş yaşadı. Bir yıl önce yaklaşık 2.624 dolar seviyesinde bulunan ons fiyatı, Ocak ayında 5.589 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Mart ayı başında sert bir düzeltme yaşayan ons altın, son günlerde 5.350 dolar civarında işlem görüyor.
KRİTİK DİRENÇ SEVİYELERİ
EBC Financial Group analistleri ons altının 5.298 dolar seviyesinin üzerinde kalması halinde yükseliş eğiliminin korunacağını belirtiyor. Buna göre kısa vadede 5.380 dolar seviyesi ilk direnç olarak öne çıkarken, ardından 5.419–5.450 dolar aralığı takip ediliyor.
YIL SONU İÇİN REKOR TAHMİNLER
Dünyanın önde gelen finans kuruluşları altın için yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti.
JPMorgan: 6.300 dolar
Goldman Sachs: 5.400 dolar
Wells Fargo: 6.100–6.300 dolar
UBS: Temel senaryo 6.200 dolar, jeopolitik risk artarsa 7.200 dolar
Deutsche Bank: 6.000 dolar
YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİN NEDENLERİ
Analistlere göre altındaki son geri çekilme geçici bir düzeltme olarak görülüyor. Yükseliş beklentisinin arkasında ise birkaç temel unsur bulunuyor:
Ons altın hem 50 hem de 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor.
World Gold Council verilerine göre merkez bankalarının altın alımları güçlü seyrini sürdürüyor.
Reel faizlerin düşük kalması altını alternatif yatırım aracı olarak öne çıkarıyor.
Küresel altın ETF’lerine yıl başından bu yana 77 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.
Federal Reserve’in yıl içinde faiz indirimi ihtimalinin gündemde olması altın fiyatlarını destekleyen faktörler arasında yer alıyor.
YATIRIMCILARA STRATEJİ ÖNERİSİ
Uzmanlara göre altın piyasasında uzun vadeli yükselişi destekleyen yapısal faktörlerde değişiklik bulunmuyor. Bu nedenle tek bir dip seviyesini yakalamaya çalışmak yerine kademeli alım stratejisinin öne çıktığı belirtiliyor.
Analistler, yatırımcıların küçük tutarlarla düzenli alım yaparak ortalama maliyetlerini dengelemelerini sağlayan “dolar maliyet ortalaması” yönteminin mevcut piyasa koşullarında daha temkinli bir yaklaşım sunduğunu ifade ediyor.