Altında tarihi yükseliş beklentisi! Dünyanın dev kurumları ONS altın tahminlerini paylaştı

YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİN NEDENLERİ

Analistlere göre altındaki son geri çekilme geçici bir düzeltme olarak görülüyor. Yükseliş beklentisinin arkasında ise birkaç temel unsur bulunuyor:

Ons altın hem 50 hem de 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor.

World Gold Council verilerine göre merkez bankalarının altın alımları güçlü seyrini sürdürüyor.

Reel faizlerin düşük kalması altını alternatif yatırım aracı olarak öne çıkarıyor.

Küresel altın ETF’lerine yıl başından bu yana 77 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.

Federal Reserve’in yıl içinde faiz indirimi ihtimalinin gündemde olması altın fiyatlarını destekleyen faktörler arasında yer alıyor.