TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi”nde Çorum için kura heyecanı sona yaklaşıyor. Ev Sahibi Türkiye sosyal konut programı kapsamında Çorum’da toplam 2 bin 867 konut inşa edilecek. Projeye başvuran vatandaşlar ise kura çekilişinin yapılacağı tarihe odaklanmış durumda. TOKİ kura çekilişinin, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtilirken, kuraya katılacak hak sahiplerinin isim listesi de açıklandı. Peki Çorum TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projeleri arasında gösterilen TOKİ 500 bin konut projesinde kura süreci hız kesmeden devam ediyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar ise şimdi Çorum için yapılacak kura çekilişine odaklanmış durumda. Toplam 2 bin 867 konutun inşa edilmesinin planlandığı kentte, hak sahiplerinin belirleneceği kura tarihine ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor.
TOKİ ÇORUM KURASI NE ZAMAN?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum’da inşa edilecek olan 2 bin 867 konut için kura çekimi Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. TOKİ Çorum kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı.
TOKİ ÇORUM KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ AÇIKILANDI MI?
500 bin sosyal konut projesinde Çorum kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
ÇORUM TOKİ KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekimi gerçekleşen illerde kura sonucunu merak eden vatandaşlar il bazında kura sonucu sorgulaması yapabiliyor.