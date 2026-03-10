



TOKİ ÇORUM KURASI NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum’da inşa edilecek olan 2 bin 867 konut için kura çekimi Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. TOKİ Çorum kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı.



