TOKİ İstanbul kura çekimi sonuç tarihi 2026! İstanbul 100 bin konut ilçe ilçe KURA ÇEKİMİ KABUL VE REDDEDİLENLER LİSTESİ: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin konut için süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Projeye başvuru yapan vatandaşların merakla beklediği kura çekimi öncesinde başvuru değerlendirme sonuçları açıklandı. Böylece kura çekilişine katılmaya hak kazanan isimler belli oldu.
TOKİ tarafından açıklanan listeyle birlikte başvurusu kabul edilen ve reddedilen adaylar duyurulurken, hak sahipleri kura çekimi sonrası e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. İstanbul’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi ise kura tarihini araştırmaya başladı. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2026 TOKİ İstanbul kura sonuçları ve başvuru değerlendirme listesine ilişkin detaylar…
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı. Megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takviminin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.Proje kapsamında şu ana kadar 79 ilin kurası tamamlanırken, geriye İstanbul ve Çorum illeri kaldı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda İstanbul projeleri için kura çekilişinin Mart ayı sonuna kadar yapılması bekleniyor. İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ İstanbul kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
İSTANBUL’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut inşa edecek.
Ancak yapılacak konutların ilçe dağılımları henüz açıklanmadı.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ