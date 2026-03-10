Yeni Şafak
BİM 10-11-13 Mart aktüel kataloğu: BİM marketlerde bu hafta hangi ürünler indirimli olacak?

10:0410/03/2026, Salı
BİM'de bu hafta afişi ile marketlere gelecek en yeni ürünler belli oldu. Haftanın bim aktüel ürünler 10- 11--13 2026 indirim kataloğu yayımlandı. Bim Ramazan afişi alışverişseverler tarafından merak ediliyor. Bu Salı, Çarşamba ve Cuma günleri BİM marketlerde kişisel bakım ürünlerinden mutfak eşyalarına, teknolojik aletlerden temel gıda ürünlerine, hırdavat eşyalarından temizlik ürünlerine, abur cuburdan beyaz eşyaya kadar birçok ürün satışa çıkacak. İşte BİM 10-11-13 Mart aktüel broşürü...

10 MART 2026 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

11 MART ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

13 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

