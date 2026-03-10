Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacağı açıklandı. Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre işe alınacak personel, ‘daimi işçi’ statüsünde görev yapacak. Peki, KGM 66 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları, kadro dağılımı nasıl? İşte merak edilen detaylar.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Kadro Dağılımı
Bu kapsamda, 3 ikinci kaptan, 3 ikinci mühendis, 8 mühendis, 11 büro personeli, 1 tekniker, 25 gemici ve 15 yağcı alınacak.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Başvurusu
Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.
Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
İlana göre KEGM 66 işçi alımı başvuruları, 9 Mart 2026 Pazartesi günü başladı ve 13 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Ünvan: İkinci Kaptan
Kadro: 3 kişi
Öğrenim Durumu: Lisans
Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin denizcilikle ilgili fakültelerinin güverte veya deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümleri
KPSS Puan Türü: KPSSP3
Diğer Nitelikler ve Şartlar:
En az Uzakyol Birinci Zabiti yeterliliğine sahip olmak.
Yeterlilik ile ilgili tüm güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (STCW vb.) sahip olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamış olmak.
Ünvan: İkinci Mühendis
Kadro: 3
Öğrenim Durumu: Lisans
Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin makine, gemi makineleri işletme mühendisliği ile fakültelerin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, makine mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.
KPSS Puan Türü: KPSSP3
Diğer Nitelikler ve Şartlar:
En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak.
Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır. • Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
Ünvan: Mühendis
Kadro: 4
Öğrenim Durumu: Lisans
Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak.
KPSS Puan Türü: KPSSP3
Diğer Nitelikler ve Şartlar:
Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak,
Ms Office programlarını kullanabilmek,
Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek,
İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
Ünvan: Mühendis
Kadro: 2
Öğrenim Durumu: Lisans
Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren elektrik, elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak bölümlerinden birinden mezun olmak.
KPSS Puan Türü: KPSSP3
Diğer Nitelikler ve Şartlar:
Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak,
Ms Office programlarını kullanabilmek,
Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek
Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (İngilizce) (YDS) (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak,
İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
AUTOCAD veya benzeri bilgisayar destekli tasarım programlarında tasarım yapabilmek
Ünvan: Mühendis
Kadro: 1
Öğrenim Durumu: Lisans
Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren elektrik, elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak bölümlerinden birinden mezun olmak.
KPSS Puan Türü: KPSSP3
Diğer Nitelikler ve Şartlar:
Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak,
Ms Office programlarını kullanabilmek,
Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek,
İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
Ünvan: Mühendis
Kadro: 1
Öğrenim Durumu: Lisans
Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden lisans düzeyinde mezun olmak.
KPSS Puan Türü: KPSSP3
Diğer Nitelikler ve Şartlar:
AutoCAD, MS Office programlarına hakim olmak.
Yaklaşık maliyet ve hakediş programlarına (AMP veya OSKA) hakim olmak.
Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
Geçerliliği devam eden B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
Ünvan: Büro Personeli (Memur)
Kadro: 4
Öğrenim Durumu: Lisans
Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finans Matematiği, Finans ve Bankacılık, Finans ve Muhasebe, Finansal Ekonometri, Finans-Sigorta, İktisat, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme/İşletmecilik, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Ekonomisi, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, Kamu Yönetimi, Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe-Finansman, Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.
KPSS Puan Türü: KPSSP3
Diğer Nitelikler ve Şartlar:
Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
MS Office programlarını bilmek.
İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
Ünvan: Büro Personeli (Memur)
Kadro: 7
Öğrenim Durumu: Ön Lisans
Mezun Olunan Bölüm: Meslek yüksekokulu Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Denizcilik, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Gemi İnşaatı, Gemi Makinaları İşletmeciliği bölümlerinden birinden ön lisans düzeyinde mezun olmak.
KPSS Puan Türü: KPSSP3
Diğer Nitelikler ve Şartlar:
Denizcilik İngilizcesine hakim olmak
Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
Ms Office programlarını bilmek.
İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
Ünvan: Tekniker
Kadro: 1
Öğrenim Durumu: Ön Lisans
Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümlerinden birinden ön lisans düzeyinde mezun olmak.
KPSS Puan Türü: KPSSP3
Diğer Nitelikler ve Şartlar:
Geçerliliği devam eden B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Yüksekte çalışmaya elverişli olmak.
İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
Ünvan: Gemici
Kadro: 25
Öğrenim Durumu: En az lise ve dengi
Mezun Olunan Bölüm: En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
KPSS Puan Türü: Noter Aracılığı ile Aday Tespiti
Diğer Nitelikler ve Şartlar:
Geçerliliği devam eden en az Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.
Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak. :
09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesinin 3. fıkrası kapsamında işe alınacak işçiler öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan noter kur’ası ile tespit edilecektir. Kur’a işlemi 09 MAYIS 2026 Cumartesi saat 10:00’da Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz yerleşkesinde yapılacak olup, istekli adaylar katılım sağlayabileceklerdir.
Ünvan: Yağcı
Kadro: 15
Öğrenim Durumu: En az lise ve dengi
Mezun Olunan Bölüm: En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
KPSS Puan Türü: Noter Aracılığı ile Aday Tespiti
Diğer Nitelikler ve Şartlar:
Geçerliliği devam eden en az Yağcı ya da üst yeterliliğe sahip olmak.
Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
Yağcı veya üst yeterlilikle en az 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak.
İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesinin 3. fıkrası kapsamında işe alınacak işçiler öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan noter kur’ası ile tespit edilecektir. Kur’a işlemi 09 MAYIS 2026 Cumartesi saat 10:00’da Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz yerleşkesinde yapılacak olup, istekli adaylar katılım sağlayabileceklerdir.