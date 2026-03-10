İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel baraj seviyesini açıkladı. Megakent için su kaynaklarının son günlerde giderek normale dönmesi, yetkililer ve vatandaşlar açısından sevindirici nitelik taşıyor Peki, 10 Mart 2026 İSKİ Ömerli, Terkos (Durusu), Büyükçekmece, Darlık, Sazlıdere, Elmalı, Alibeyköy, Kazandere, Pabuçdere, Istrancalar'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ baraj doluluk seviyesi.
İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yağışların artmasıyla birlikte birlikte su seviyelerindeki değişim sık sık araştırılıyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri, arttı mı azaldı mı? Vatandaşlar, barajlardaki su durumunu dikkatle takip etmeye devam ediyor. Peki, baraj doluluk oranları nelerdir?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını 45,89 olarak duyurdu.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %65,19
Darlık Barajı: %62,42
Elmalı Barajı: %87,71
Terkos Barajı: %29,13
Alibey Barajı: %36,09
Büyükçekmece Barajı: %35,05
Sazlıdere Barajı: %29,27
Istrancalar Barajı: %40,24
Kazandere Barajı: %57,4