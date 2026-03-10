TOKİ tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Bingöl Genç 150/250.000 Sosyal Konut Projesi Kampanyası kapsamında belirlenen hak sahipleri için; Bingöl Genç Yoldaşan Mahallesi 160 Adet Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 3+1 36 adet ve 2+1 nitelikli 124 konut olmak üzere toplam 160 konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Bingöl Genç sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Bingöl Genç 150/250.000 Sosyal Konut Projesi Kampanyası kapsamında belirlenen hak
sahipleri için; Bingöl Genç Yoldaşan Mahallesi 160 Adet Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 3+1 nitelikli 36 adet ve 2+1 nitelikli 124 konut olmak üzere toplam 160
konutun Konut Belirleme Kurası bugün, Saat 10:30’da TOKİ'nin YouTube hesabından canlı yayın ile gerçekleştirildi.
Konut belirleme kurasından sonra gayrimenkul satış sözleşmesi hak sahipleri
tarafından, 23 Mart-03 Nisan 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası A.Ş.’ nin Bingöl Genç Şubesi ile diğer tüm şubelerinde imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.