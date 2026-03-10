Hamza Aydoğdu, 1975 yılında Bitlis/Ahlat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bitlis’te, yüksek öğrenimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde “Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan’ın Eserlerinde Yabancılaşma” konulu çalışmasıyla, Doktorasını ise Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Eserlerinde Eğitim Değerleri” isimli çalışması ile tamamladı. Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçent unvanına sahip olan Aydoğdu'nun alanı ile ilgili pek çok akademik makale ve kitabı bulunmaktadır.