Hamza Aydoğdu, 1975 yılında Ahlat Bitlis’te doğdu. yüksek öğrenimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına MEB’de öğretmen olarak başlayan Aydoğdu, sırasıyla Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 10 Ağustos 10.08.2023’te Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Erzincan Valisi olarak atandı.
Hamza Aydoğdu, 1975 yılında Bitlis/Ahlat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bitlis’te, yüksek öğrenimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde “Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan’ın Eserlerinde Yabancılaşma” konulu çalışmasıyla, Doktorasını ise Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Eserlerinde Eğitim Değerleri” isimli çalışması ile tamamladı. Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçent unvanına sahip olan Aydoğdu'nun alanı ile ilgili pek çok akademik makale ve kitabı bulunmaktadır.
Hamza Aydoğdu nerede görev yaptı, hangi görevlerde bulundu?
Çalışma hayatına Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen olarak başlayan Aydoğdu, sırasıyla Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu.
09.06.2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aksaray Valisi olarak atanan Vali Doç. Dr. Hamza Aydoğdu,
19.06.2020 - 15.08.2023 tarihleri arasında Aksaray Valisi olarak görev yaptı.
10.08.2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Erzincan Valisi olarak atanan Aydoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır.