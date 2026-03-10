Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Kimdir
Hamza Aydoğdu kimdir?

Hamza Aydoğdu kimdir?

09:0710/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hamza Aydoğdu
Hamza Aydoğdu

Hamza Aydoğdu, 1975 yılında Ahlat Bitlis’te doğdu. yüksek öğrenimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına MEB’de öğretmen olarak başlayan Aydoğdu, sırasıyla Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 10 Ağustos 10.08.2023’te Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Erzincan Valisi olarak atandı.

Hamza Aydoğdu, 1975 yılında Bitlis/Ahlat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bitlis’te, yüksek öğrenimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde “Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan’ın Eserlerinde Yabancılaşma” konulu çalışmasıyla, Doktorasını ise Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Eserlerinde Eğitim Değerleri” isimli çalışması ile tamamladı. Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçent unvanına sahip olan Aydoğdu'nun alanı ile ilgili pek çok akademik makale ve kitabı bulunmaktadır.

Hamza Aydoğdu nerede görev yaptı, hangi görevlerde bulundu?

Çalışma hayatına Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen olarak başlayan Aydoğdu, sırasıyla Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu.

09.06.2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aksaray Valisi olarak atanan Vali Doç. Dr. Hamza Aydoğdu,

19.06.2020 - 15.08.2023 tarihleri arasında Aksaray Valisi olarak görev yaptı.

10.08.2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Erzincan Valisi olarak atanan Aydoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır.

#Hamza Aydoğdu
#Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi
#Hamza Aydoğdu vali
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kura çekimi sonuç tarih duyuru 2026! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul 100 bin konut ilçe ilçe kura tarihleri