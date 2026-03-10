Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 10 Mart Salı bugünkü maç programı

Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray - Liverpool kıyasıya mücadele edecek. Bayern Münih’in rakibi Atalanta. Bir diğer çekişmeli maç ise Newcastle ile Barcelona arasında yaşanacak. AFC Şampiyonlar Ligi’nde de heyecan dorukta. İşte 10 Mart Salı bugün oynanacak maçlar.