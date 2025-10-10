Yeni Şafak
Erzurum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

11:3310/10/2025, Cuma
AA
Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 Afganistan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede kapsamında huzur uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda yaptığı çalışmada 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli İ.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Erzurum-Erzincan kara yolu Ilıca mevkisi bağlantı yolunda göçmen kaçakçılığına yönelik şüphe üzerine durdurulan araçta ise 16 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle sürücü E.K. ile ona yardım ettiği tespit edilen A.Ş.T. ve Y.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yakalanan 20 düzensiz göçmen Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.




