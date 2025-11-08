Yeni Şafak
Sakarya'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya’da 24 düzensiz göçmen yakalandı

8/11/2025, Cumartesi
IHA
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan araç sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda doğu illerinden Sakarya’ya kaçak göçmen sevkiyatı yapacağı belirlenen S.Ç.’nin (29) kullandığı araç takibe alındı.

D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kızılcık Ormanı mevkiinde durdurulan araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, araç sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca S.Ç.’ye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanarak, kullandığı araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

