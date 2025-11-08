Sakarya’da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda doğu illerinden Sakarya’ya kaçak göçmen sevkiyatı yapacağı belirlenen S.Ç.’nin (29) kullandığı araç takibe alındı.