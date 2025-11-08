Yeni Şafak
Bursa'da göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

16:248/11/2025, Cumartesi
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da gerçekleştirilen 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Kayıt Dışı Yabancı Çalıştırma'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden organizatör olan 3 şüpheli tutuklandı, 8 göçmen ise ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi doğrultusunda, 2-5 Kasım tarihleri arasında 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Kayıt Dışı Yabancı Çalıştırma'ya yönelik operasyonlar düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda, aralarında göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 şüphelinin de olduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden ‘Göçmen Kaçakçılığı’ yaptığı öne sürülen 3 organizatör şüphelisi tutuklandı, yabancı uyruklu 8 kişi de ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan kayıt dışı yabancı çalıştıran bir iş yerine idari para cezası yazıldı, yöneticisi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Bursa
#göçmen kaçakçılığı
#tutuklama
