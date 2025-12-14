Yeni Şafak
Termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla tespit edildiler: Ağrı Dağı kırsalında düzensiz göçmen operasyonu

11:2414/12/2025, Pazar
AA
11 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
Ağrı Dağı kırsalında 11 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.


Ağrı Dağı kırsalında termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla yapılan teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 11 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yakalandı.


Düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.



