Adana'da FETÖ'ye destek olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanığın kentte daha önce işlem yapılan FETÖ üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulunduğunu, örgütle iltisaklı kişilerden para toplayıp dağıtımını yaptığını, örgüt içinde bir dönem izdivaç mesulü olarak faaliyet yürüttüğünü, örgütle iltisakı gerekçesiyle kapatılan dernekte üyelik kaydının olduğunu belirterek

"silahlı terör örgütüne üye olma"