Adana'da FETÖ'ye destek olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis

17:3215/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
AA
Adana'da haklarında adli işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri ve ailelerine finansal destekte bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık F.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanığın kentte daha önce işlem yapılan FETÖ üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulunduğunu, örgütle iltisaklı kişilerden para toplayıp dağıtımını yaptığını, örgüt içinde bir dönem izdivaç mesulü olarak faaliyet yürüttüğünü, örgütle iltisakı gerekçesiyle kapatılan dernekte üyelik kaydının olduğunu belirterek
"silahlı terör örgütüne üye olma"
suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık F.Y. ise savunmasında FETÖ üyeleri ve ailelerine yardım etmediğini öne sürerek,
"Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ üyelerine para desteğinde bulunmadım. Hakkımdaki iddialar gerçek değildir. Beraatimi talep ederim"
ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.



