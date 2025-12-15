Samsun’da 10 yıl 3 ay hapis cezası olan kadın yakalandı

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli kadın yakalandı. Hükümlü kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.