İstanbul'dan Samsun'a giden otobüste uyuyor zannedildi: Muavin uyandırmak isteyince öldüğü anlaşıldı

İstanbul’dan Samsun istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü bu sabah Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminali’ne geldi. 33 nolu tekli koltukta yolcu olarak bulunan Metin Altınok’un (65), hareketsiz halde olduğu fark edildi. Muavin tarafından uyuyor zannedilerek uyandırılmak istenilen Metin Altınok tepki vermeyince olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrolde Altınok’un oturduğu koltukta hayatını kaybettiği tespit edildi.