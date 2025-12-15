Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
İstanbul'dan Samsun'a giden otobüste uyuyor zannedildi: Muavin uyandırmak isteyince öldüğü anlaşıldı

İstanbul'dan Samsun'a giden otobüste uyuyor zannedildi: Muavin uyandırmak isteyince öldüğü anlaşıldı

13:5615/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Yapılan kontrolde Altınok’un oturduğu koltukta hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yapılan kontrolde Altınok’un oturduğu koltukta hayatını kaybettiği tespit edildi.

İstanbul’dan Samsun’a seyir halindeki yolcu otobüsünde bulunan 65 yaşındaki bir yolcu, aracın Samsun Otogarı’na varmasının ardından yolcu koltuğunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.

İstanbul’dan Samsun istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü bu sabah Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminali’ne geldi. 33 nolu tekli koltukta yolcu olarak bulunan Metin Altınok’un (65), hareketsiz halde olduğu fark edildi. Muavin tarafından uyuyor zannedilerek uyandırılmak istenilen Metin Altınok tepki vermeyince olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrolde Altınok’un oturduğu koltukta hayatını kaybettiği tespit edildi.


Adli tabip tarafından şahsın ölümü ’şüpheli’ olarak değerlendirilirken, cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#istanbul
#samsun
#vefat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU TARİHİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?