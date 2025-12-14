Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kahyalar köyünde meydana geldi. Köyde elektrik direğine çıkarak izolatör değişimi yapan işçi Ahmet G. akıma kapıldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.