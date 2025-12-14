Yeni Şafak
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

20:5614/12/2025, Pazar
DHA
İzolatör değişimi yaparken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Karabük'te köydeki elektrik direğine çıkarak izolatör değişimi yapan işçi Ahmet G. elektrik akımına kapıldıktan sonra düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet G. bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karabük'te, elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan işçi Ahmet G. (53), yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kahyalar köyünde meydana geldi. Köyde elektrik direğine çıkarak izolatör değişimi yapan işçi Ahmet G. akıma kapıldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.





