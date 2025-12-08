Yeni Şafak
Beykoz’da tartışma kanlı bitti: 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

8/12/2025, Pazartesi
IHA
Çıkan kavgada hayatını kaybeden Yusuf Emir Güner'in cenazesi, Çavuşbaşı Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Çavuşbaşı Mezarlığı'na defnedildi
Çıkan kavgada hayatını kaybeden Yusuf Emir Güner'in cenazesi, Çavuşbaşı Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Çavuşbaşı Mezarlığı'na defnedildi

İstanbul'da evde tadilat yapan 26 yaşındaki Yusuf Emir Güner ile ev sahibi V.A. arasında kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiası üzerine tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa süre içerisinde silahlı kavgaya dönüşmesiyle V.A., Güner'i başından vurdu. Hastaneye kaldırılan genç, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Beykoz’da bir şahsın kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiasıyla silahla vurduğu genç yaşamını yitirdi.


Olay, dün saat 21.15 sıralarında Paşamandıra Mahallesi Salih Çavuş Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi V.A. (33) ile evde tadilat yapan Yusuf Emir Güner (26) arasında V.A.’nın kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiası üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı. Güner’in eline aldığı bir cisimle başına vurduğu V.A. yaralandı. Olay sonrası kaçmaya başlayan Güner’in peşinden giden V.A., yanındaki silahla ateş ederek Güner’i omzundan vurdu. Ağır yaralanan genç yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Güner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Hayatını kaybeden Yusuf Emir Güner için bugün Çavuşbaşı Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Güner’in ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güner, kılınan cenaze namazının ardından Çavuşbaşı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



