Beykoz’da tartışma kanlı bitti: 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Paşamandıra Mahallesi Salih Çavuş Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi V.A. (33) ile evde tadilat yapan Yusuf Emir Güner (26) arasında V.A.’nın kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiası üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı. Güner’in eline aldığı bir cisimle başına vurduğu V.A. yaralandı. Olay sonrası kaçmaya başlayan Güner’in peşinden giden V.A., yanındaki silahla ateş ederek Güner’i omzundan vurdu. Ağır yaralanan genç yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Güner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.